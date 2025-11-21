CAOS de nuevo; Resultado FP2 del GP de Las Vegas
Antonelli logró posicionarse junto a los dos McLaren en el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Las Vegas, que terminó abruptamente por una bandera roja.
Las alcantarillas han hecho de nuevo de las suyas en Las Vegas, donde de nuevo no han podido sellar bien esto en el circuito callejero.
La primera posición se la quedó Lando Norris, detrás quedaron Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc y Nico Hulkenberg.
Alonso y Sainz terminaron en las posiciones 18 y 13 respectivamente, en una sesión que no sirvió para mucho en cuanto práctica.
GP de Las Vegas 2025: FP2
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Kimi Antonelli
|3
|Charles Leclerc
|4
|Nico Hulkenberg
|5
|Isack Hadjar
|6
|Liam Lawson
|7
|George Russell
|8
|Alexander Albon
|9
|Max Verstappen
|10
|Lewis Hamilton
|11
|Lance Stroll
|12
|Pierre Gasly
|13
|Carlos Sainz
|14
|Oscar Piastri
|15
|Yuki Tsunoda
|16
|Franco Colapinto
|17
|Oliver Bearman
|18
|Fernando Alonso
|19
|Esteban Ocon
|20
|Gabriel Bortoleto
¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?
Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.
Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.
En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.
Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.
