Alonso y Hamilton levantan ALTAS PREOCUPACIONES por el GP de Las Vegas

F1 regresa este fin de semana a la capital del entretenimiento mundial con el Gran Premio de Las Vegas 2025, que además da inicio al última triple cartelera de la temporada.

Después de un emocionante GP en Brasil en la última jornada, la estrella de McLaren, Lando Norris, se muestra con una ligera ventaja en la lucha por el campeonato de pilotos. Sin embargo, con tres carreras por delante, aún existen oportunidades para que Oscar Piastri o Max Verstappen lo destronen. Norris cuenta actualmente con una ventaja de 24 puntos sobre Piastri y 49 sobre Verstappen.

El defensor del título, que se ubica en tercer puesto a tan solo 25 puntos del compañero australiano de Norris, podría ver mermadas sus chances de retener la corona si no consigue una suma importante de puntos este fin de semana en el mismísimo Strip de Las Vegas.

Para complicar aún más el panorama, la diferencia horaria entre GMT y PST implica que el programa del fin de semana se desarrollará un día antes de lo que los aficionados localmente tienen acostumbrado. ¿Cuándo se dará la acción en la pista y cómo influirá el pronóstico meteorológico en la carrera nocturna?

En los días previos al regreso de la F1 al circuito urbano, el sur de Nevada se prepara para condiciones meteorológicas extremas, ya que se esperan tormentas. Incluso se ha activado una alerta de inundación repentina por parte del Servicio Nacional de Meteorología entre las 10 pm del martes (hora local PST) y las 4 am del miércoles, mientras circulan videos que muestran calles venecianas anegadas. A pesar de esto, por el momento no se prevé que la carrera se vea afectada por inundaciones.

A continuación, presentamos el informe meteorológico completo previo a la carrera nocturna de este año en el Strip de Las Vegas.

Jueves, 20 de noviembre (FP1 y FP2)

Las Vegas tendrá su primer vistazo a la acción en pista este año el jueves 20 de noviembre. La primera sesión, FP1, dará inicio a las 4:30 pm (PST). Aunque se han pronosticado tormentas en los días anteriores, la probabilidad de lluvia durante la primera hora es baja, estimándose solo un 4% de posibilidad de precipitación, aumentando hasta un 13% con el transcurrir de la sesión. Se esperan temperaturas de alrededor de 14 grados Celsius, marcando el inicio de lo que podría ser el fin de semana de carrera más frío de la temporada.

La FP2 comenzará a las 8 pm locales y se prevé que las condiciones sean aún más frías y húmedas. Una leve brisa recorrerá el circuito mientras la probabilidad de lluvia se eleva al 33% y las temperaturas bajan hasta 12 grados Celsius, condiciones que podrán favorecer a equipos como Mercedes, cuya máquina parece rendir mejor en climas frescos. De hecho, la FP2 permitirá observar condiciones que reflejarán el escenario que se espera para la clasificación y la carrera bajo luces.

Viernes, 21 de noviembre (FP3 y Clasificación)

El viernes, la F1 se reencuentra con el Circuito Callejero de Las Vegas para la última sesión de práctica, FP3, a las 4:30 pm (PST). Se espera que la pista se encuentre mojada debido a las lluvias registradas durante la noche y la mañana. Las bajas temperaturas dificultarán que el asfalto se seque por completo, lo que obligará a los equipos a considerar neumáticos para mojado o compuestos intermedios. La probabilidad de lluvia durante esta sesión es moderada, alrededor de un 14%, y se mantendrán las temperaturas cercanas a los 14 grados Celsius.

La sesión de clasificación para el GP de Las Vegas 2025 comenzará poco después, a las 8 pm locales. Se anticipa que las condiciones serán similares a las de la práctica del jueves por la noche, con temperaturas que descenderán hasta los 12 grados Celsius y una brisa ligera. La probabilidad de lluvia para la clasificación se estima en un 8%; sin embargo, es posible que la pista no se seque por completo si ha llovido anteriormente.

Sábado, 22 de noviembre (Carrera)

Una peculiaridad del GP de Las Vegas de este año es que es la única carrera de larga distancia en el calendario 2025 que se celebra un sábado. La salida de la carrera está programada para las 8 pm (PST) y se espera un cielo despejado para los 50 asaltos. La probabilidad de lluvia al inicio del evento principal se sitúa en un 6%, y las temperaturas se prevén un poco más cálidas que en la sesión de clasificación, alcanzando los 14 grados Celsius.

Dentro de los monoplazas, las condiciones serán favorables para los pilotos, a pesar de que la humedad rondará el 55% y se esperan vientos algo más intensos durante la carrera. En las dos ediciones modernas anteriores del GP de Las Vegas, triunfaron Verstappen y el piloto estrella de Mercedes, George Russell, y los Silver Arrows buscan aprovechar nuevamente las condiciones frescas tras haber conseguido un doble podio con Russell y Lewis Hamilton en 2024.

¿Qué dicen los pilotos sobre la lluvia?

"Nada divertido. Para nada divertido. Sí. Es rápido. La visibilidad va a ser un problema, creo, con las luces encendidas. Además, el agarre ya es muy bajo con neumáticos de seco. La temperatura es baja. Así que puede ser divertido de ver, pero no de conducir", dijo Fernando.

Lewis Hamilton

"Es probablemente el circuito más resbaladizo al que vamos. En cuanto al agarre que hemos tenido en los dos últimos años, conseguir que los neumáticos funcionen ha sido muy, muy difícil en estas condiciones de frío", Hamilton.

"Obviamente, estos neumáticos tienen una ventana de trabajo muy estrecha y eso sería aún peor cuando se trata de intermedios o lluvia extrema. Pero me apunto al reto si nos enfrentamos a él", concluyó.

George Russell

"Sí. Creo que cada vez que llueve, se presenta una oportunidad. Y creo que, normalmente, uno está preparado para aprovecharla. Claro que, para nosotros, si tuviéramos que elegir una carrera del calendario en la que pensáramos que podríamos luchar por la victoria, sería esta. Así que, de todas las carreras, elegiría que esta no estuviera mojada".

"Pero aun así, me siento bien, y creo que... sí. Como dijo Fernando, va a hacer mucho frío. Los neumáticos serán difíciles de calentar. Circuito urbano, líneas blancas, un poco bacheado en algunas secciones. Así que pillará a la gente desprevenida, y tienes que asegurarte de no ser uno de ellos".

Max Verstappen

"Sí. O sea, si llueve, el asfalto se moja. Así que está un poco resbaladizo. No me hace ninguna gracia. Prefiero una carrera en seco. Ya es bastante difícil que todo funcione aquí, o al menos entender algo. Así que sí, prefiero algo más sencillo. Pero, o sea, si la pista se inunda, quizá entrenar menos tampoco esté mal", dijo Max a su estilo.

