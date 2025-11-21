¡OTRA VEZ! Los problemas de años anteriores vuelven a surgir en el GP de Las Vegas

La sesión de práctica del Gran Premio de Las Vegas del jueves por la noche fue interrumpida por bandera roja por segunda vez en tres años.

Se detectó la posible presencia de mobiliario vial suelto cuando, a escasos 20 minutos del final, un mariscal advirtió a los responsables tras observar una tapa de alcantarilla que parecía estar suelta. La decisión se tomó para evitar un escenario similar al de 2023, cuando la Ferrari de Carlos Sainz sufrió daños importantes por una tapa desprendida.

La interrupción se produjo justo cuando la mayoría de los equipos comenzaba sus simulaciones de clasificación y varios pilotos realizaban vueltas rápidas. El reinicio tardío generó una carrera contrarreloj por ganar posiciones en pista.

Sin embargo, esta salida precipitada le salió muy cara a Charles Leclerc, que se salió de la pista hacia una zona de escape durante una vuelta de calentamiento debido a un aparente fallo en la caja de cambios.

La situación empeoró cuando, antes de que alguno lograra marcar un tiempo definitivo, se ondeó nuevamente la bandera roja, dejando a los equipos sin una referencia clara de su ritmo de cara a la sesión del viernes por la noche. En el cronometraje provisional,

Lando Norris encabezó la lista, seguido muy de cerca por Kimi Antonelli y Leclerc. No obstante, es importante no sobrevalorar estos tiempos, ya que pocos pilotos completaron una vuelta con el máximo rendimiento. Como puntualizó David Croft de Sky Sports: "Estos últimos 15 o 20 minutos han sido realmente frustrantes."

