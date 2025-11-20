El preocupante motivo por el que la F1 está URGIDA de que Hamilton triunfe en Ferrari

El excompañero de Lewis Hamilton en la F1, Jenson Button, comentó que es fundamental para el deporte ver cómo el campeón, siete veces en título, retoma su afán ganador.

Hamilton acumula siete títulos, pero no ha conquistado un Gran Premio desde el de Bélgica en 2024, hace ya más de 15 meses.

En aquella jornada, fue promovido a P1 únicamente tras la descalificación de su entonces compañero en Mercedes, George Russell.

Más allá de perseguir su sueño de infancia de pilotar para Ferrari, Hamilton se animó a trasladarse a Maranello con la ilusión de que la Scuderia le ayudara no solo a recuperar la senda ganadora, sino también a contar con un coche capaz de pelear por campeonatos.

Sin embargo, la experiencia del piloto de 40 años en su primera temporada con el rojo ha sido muy distinta. Recientemente, llegó a calificar su etapa en Ferrari como una pesadilla.

Hamilton se está quedando sin oportunidades para volver al podio en 2025, pero con un nuevo paquete de regulaciones en puerta para 2026, es posible que el futuro le depare días más prometedores.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Button ansía que Hamilton brille en Ferrari

La leyenda británica de la F1 se perfila a finalizar el primer campeonato de su carrera sin haber subido a un podio.

A pesar de haber logrado una única victoria en la carrera sprint sobre el rojo en el GP chino, en marzo, sus continuas dificultades al volante del SF-25 lo han hecho dudar de sus capacidades.

Sin embargo, el campeón de 2009, Button, no cree que todo esté perdido para su compatriota.

Hablando sobre su primera temporada con Ferrari, Button expresó: "Es una pena verlo rindiendo por debajo de lo que esperábamos. Al comienzo del año le costó más acostumbrarse al coche. Según lo que veo, ese ha sido el principal inconveniente. Estos coches tienen una dinámica de manejo muy particular y, al ser todos diferentes, la adaptación lleva su tiempo."

Button, quien es apenas cinco años mayor que Hamilton, se retiró recientemente del automovilismo, ocho años después de su última aparición en la F1, tras anunciar su retiro.

"Todo piloto atraviesa dificultades al incorporarse a un nuevo equipo. Sin embargo, en las últimas carreras se ha notado un rendimiento sólido. Han ocurrido algunos pequeños contratiempos, pero en comparación con Charles, su desempeño tanto en la clasificación como en la carrera ha sido consistente", continuó.

El comentarista de Sky F1 resaltó el gran respaldo que tienen Hamilton y su nuevo compañero, Charles Leclerc. "Solo tienen que afinar algunos detalles para evitar esos pequeños errores en la clasificación. Creo que están a un paso del podio y todos deseamos verlo. Es esencial para el deporte ver a Ferrari y a Lewis en el podio. Además, sería muy positivo para Ferrari si lograran pelear por una victoria al final de la temporada."

Mira todos los Grandes Premios de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!