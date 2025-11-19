F1 Hoy: Alonso duda de Aston Martin; Colapinto continúa siendo atacado por ex pilotos
F1 Hoy: Alonso duda de Aston Martin; Colapinto continúa siendo atacado por ex pilotos
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 19 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez será el estandarte de Cadillac como piloto referente para 2026, donde un equipo rodeado de experiencia y conocimiento respaldará la inversión americana. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha recibido un rechazo de una potencial aliada en una de sus principales cruzadas en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso, de 44 años, ha expresado sus inquietudes sobre la próxima temporada. ::: LEER MÁS
Jacques Villeneuve se ha pronunciado sobre la renovación de contrato de Franco Colapinto en Alpine y ha afirmado que el argentino se comporta como un “pay driver”. ::: LEER MÁS
Checo Pérez es consciente de los retos que le esperan a Cadillac como nuevo equipo que se incorpora a la Fórmula 1 en 2026, cuando entrarán en vigor nuevas y radicales reglas para chasis y unidades de potencia. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
¿Compañero de Alonso? ¡Charles Leclerc YA HABLA con Aston Martin!
- 2 hours ago
F1 Hoy: Alonso duda de Aston Martin; Colapinto continúa siendo atacado por ex pilotos
- hace 36 minutos
¡Cumplieron su SUEÑO! Checo expresa la mejor parte de Cadillac F1
- 1 hour ago
Sainz es TRAICIONADO en medio de su lucha más importante de la temporada
- 3 hours ago
Alonso expresas sus DUDAS que provocarán un terremoto dentro de Aston Martin
- Hoy 16:00
No dejan en PAZ a Colapinto y Villeneuve dijo estas terribles palabras sobre él
- Hoy 15:00
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre