F1 Hoy: Alonso duda de Aston Martin; Colapinto continúa siendo atacado por ex pilotos

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 19 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez será el estandarte de Cadillac como piloto referente para 2026, donde un equipo rodeado de experiencia y conocimiento respaldará la inversión americana. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha recibido un rechazo de una potencial aliada en una de sus principales cruzadas en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso, de 44 años, ha expresado sus inquietudes sobre la próxima temporada. ::: LEER MÁS

Jacques Villeneuve se ha pronunciado sobre la renovación de contrato de Franco Colapinto en Alpine y ha afirmado que el argentino se comporta como un “pay driver”. ::: LEER MÁS

Checo Pérez es consciente de los retos que le esperan a Cadillac como nuevo equipo que se incorpora a la Fórmula 1 en 2026, cuando entrarán en vigor nuevas y radicales reglas para chasis y unidades de potencia. ::: LEER MÁS

