Checo revela el MAYOR RETO dentro de Cadillac en la Fórmula 1

Checo Pérez es consciente de los retos que le esperan a Cadillac como nuevo equipo que se incorpora a la Fórmula 1 en 2026, cuando entrarán en vigor nuevas y radicales reglas para chasis y unidades de potencia.

Uno de los mayores críticos de Checo Pérez, Lawrence Barretto, ha entrevistado al nuevo piloto de Cadillac tras la temporada sabática sin Red Bull.

Pérez charló con Lawrence Barretto en la base de Cadillac en Silverstone antes de su primera prueba de asiento con el equipo y señaló los mayores retos que tendrá este periodo en el que pudo reflexionar en lugar de competir.

"Creo que una cosa es tener todo listo para Melbourne, pero otra muy distinta es que el equipo esté preparado y sea competitivo, algo que todos buscamos", afirmó Pérez.

"Contar con toda esa experiencia a nuestro alrededor nos ayuda muchísimo", reveló el mexicano a Lawrence Barretto para el sitio oficial de Fórmula 1.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

