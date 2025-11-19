¡Cumplieron su SUEÑO! Checo expresa la mejor parte de Cadillac F1
¡Cumplieron su SUEÑO! Checo expresa la mejor parte de Cadillac F1
Checo Pérez será el estandarte de Cadillac como piloto referente para 2026, donde un equipo rodeado de experiencia y conocimiento respaldará la inversión americana.
Uno de los mayores críticos de Checo Pérez, Lawrence Barretto, ha entrevistado al nuevo piloto de Cadillac tras la temporada sabática sin Red Bull.
Pérez charló con Lawrence Barretto en la base de Cadillac en Silverstone antes de su primera prueba de asiento con el equipo y señaló las ventajas de tener gente con mucha capacidad en el equipo.
“Veo muchas caras conocidas, gente que lleva mucho más tiempo en el paddock que yo, mucha experiencia y ganas de demostrar su valía en este deporte”, reveló el mexicano a Lawrence Barretto para el sitio oficial de Fórmula 1.
“Ha sido bueno trabajar codo a codo con el equipo. He estado impulsando ciertas áreas, aportando ideas. Es fantástico tener un equipo al que sientes que puedes influir y al que puedes pedir ciertas cosas”, finalizó.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
