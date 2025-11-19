No dejan en PAZ a Colapinto y Villeneuve dijo estas terribles palabras sobre él

Jacques Villeneuve se ha pronunciado sobre la renovación de contrato de Franco Colapinto en Alpine y ha afirmado que el argentino se comporta como un “pay driver”.

El campeón mundial de 1997 expresó sus dudas en una plataforma de apuestas, cuestionando la decisión del equipo de mantener a Colapinto junto a Pierre Gasly de cara a la temporada 2026.

Colapinto, que desde su debut en Alpine en Imola no ha conseguido sumar puntos, se encuentra bajo una gran presión en cuanto a rendimiento. Según Villeneuve, la situación no pinta bien para el piloto: “Parece que estamos en la época de los pay drivers; es decir, tenemos a un piloto en el equipo cuyo único papel es financiar al conjunto".

"Eso es todo lo que representa Colapinto. Los resultados que hemos visto en la pista no justifican, desde fuera, la renovación de contrato en Alpine”, afirmó el ex piloto a BetVictor Casino. Aunque ha mostrado destellos de velocidad, su rendimiento no ha sido lo suficientemente constante.

Relacionado: ¡Redes EXPLOTAN tras mensaje de Verstappen a Antonelli!

Valsecchi pide por Briatore

Davide Valsecchi, comentarista y analista de F1, ya se había cuestionado por qué Alpine optó por Colapinto en lugar de Leonardo Fornaroli.

“Deberíamos llamar a Flavio Briatore y preguntarle por qué firma a Colapinto en lugar de fichar a Fornaroli”, comenta el experto.

Fornaroli lidera actualmente el campeonato de Fórmula 2 y, según Valsecchi, se ha ganado una oportunidad en la máxima categoría: “Es constante, tiene buenas clasificaciones y domina en Fórmula 2. Es increíble que no tenga ya un asiento en la F1”.

Con cambios estructurales programados para Alpine en 2026 —incluyendo nuevas normativas sobre chasis y motores—, el equipo decidió asegurar a sus dos pilotos clave para continuar progresando.

En este contexto de alta presión, Colapinto tendrá que demostrar mantener el ritmo junto a Gasly. Si no lo consigue, pilotos como Aron o Fornaroli podrían convertirse en opciones mucho más interesantes para el equipo. Por el momento, el argentino cuenta con un contrato hasta el próximo año, lo que le deja un cierto margen para mejorar.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!