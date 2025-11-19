Sainz es TRAICIONADO en medio de su lucha más importante de la temporada

Carlos Sainz ha recibido un rechazo de una potencial aliada en una de sus principales cruzadas en la Fórmula 1.

Margarida Corceiro, la pareja de la estrella de McLaren Lando Norris, rechazó las críticas tras haber sido grabada durante las últimas carreras, algo que ha generado reacciones negativas tanto entre los fanáticos de la F1 como entre algunos pilotos.

El piloto de Williams, Carlos Sainz, opinó que el director de la cobertura televisiva –quien no trabaja de forma directa para Sky ni para ninguna otra cadena, sino que distribuye las imágenes a nivel mundial– debería centrarse en la competición en vez de en las reacciones de familiares y parejas.

La tendencia de enfocar las cámaras en las reacciones de los acompañantes ha crecido en 2025. El comentarista de Sky Sports F1, David Croft, también expresó su descontento tras no haber mostrado la intensa batalla entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton al final del Gran Premio de Singapur, reavivando el debate sobre el exceso de protagonismo a celebridades y allegados.

Se comentaba que Norris y Corceiro mantenían una relación intermitente desde 2023, pero todo se confirmó durante el Gran Premio de Hungría 2025, cuando se les vio juntos en la pista.

La actriz portuguesa ha aclarado que no siente presión por ser una figura pública ni por estar constantemente en el centro de la atención mediática.

"Para mí no hay ninguna presión por ser reconocida, estoy allí para apoyar a alguien. No tengo relación con el mundo de los coches, no entiendo nada al respecto y mi único rol es ser un soporte", declaró a Jornal de Noticias. Añadió: "Si me graban o no, no cambia nada, ya que no soy yo quien decide el enfoque de las cámaras."

¿Qué dijo Sainz sobre la grabación de las parejas en la F1?

Corceiro se mantiene al lado de alguien que compite en una de las batallas más intensas del campeonato mundial. Actualmente, Norris está 24 puntos por delante de su compañero de equipo, Oscar Piastri, y se encuentra a un paso de lograr su primer título, con tres fines de semana de carreras aún por disputar.

Sainz criticó el excesivo enfoque mediático hacia las parejas después del Gran Premio de Singapur, donde su compañera, Rebecca Donaldson, apareció repetidamente en cámara. Además, señaló que en su propia carrera se omitieron momentos clave.

En declaraciones a la radio El Partidazo de COPE, el piloto español afirmó: "Se ha convertido en una tendencia. En algún momento funcionó, porque a la gente le interesaba ver a nuestras parejas y sus reacciones. Entiendo que, en un momento de adelantamiento o de alta tensión, la producción quiera capturar una reacción que haya funcionado anteriormente, pero eso solo se justifica si se respeta la esencia de la competición y se destacan los momentos fundamentales de la carrera."

"El fin de semana pasado ignoraron varios adelantamientos cruciales y ni siquiera mostraron la persecución de Fernando contra Lewis. Se dedican demasiado a enfocarse en las celebridades y las parejas, y eso debilita la cobertura de lo realmente importante", concluyó Sainz.

