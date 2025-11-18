F1 Hoy: Williams entrega grandes noticias a Sainz; Colapinto es atacado por Montoya
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 18 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
El equipo de Williams llegará a Las Vegas este fin de semana con una importante novedad para Carlos Sainz y Alexander Albon en las luces de la ciudad del pecado. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha aprovechado su tiempo fuera de la Fórmula 1 para entregar la crítica más potente contra la categoría ahora que regresará con Cadillac en la temporada 2026. ::: LEER MÁS
La renovación de Franco Colapinto con Alpine no parece tener muy convencido a Juan Pablo Montoya respecto a la calidad de la alineación de pilotos. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha aprovechado su tiempo fuera de la Fórmula 1 para entender la mejor lección que le ha dejado el deporte ahora en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en la temporada 2026. ::: LEER MÁS
La renovación de Franco Colapinto con Alpine fue una gran noticia para muchos en el mundo de la Fórmula 1, menos para Juan Pablo Montoya, que no se cansa de atacarlo. ::: LEER MÁS
