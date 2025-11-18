close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
sergio perez, valtteri bottas, cadillac

¡Más HONESTO que nunca! Esta es la mayor lección de Checo fuera de la F1

¡Más HONESTO que nunca! Esta es la mayor lección de Checo fuera de la F1

Nazario Assad De León
sergio perez, valtteri bottas, cadillac

Checo Pérez ha aprovechado su tiempo fuera de la Fórmula 1 para entender la mejor lección que le ha dejado el deporte ahora en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en la temporada 2026.

Uno de los mayores críticos de Checo Pérez, Lawrence Barretto, ha entrevistado al nuevo piloto de Cadillac tras la temporada sabática sin Red Bull.

Pérez charló con Lawrence Barretto en la base de Cadillac en Silverstone antes de su primera prueba de asiento con el equipo y señaló los mayores aprendizajes que comprendió en este periodo en el que pudo reflexionar en lugar de competir.

"Esa fue, para mí, la mayor lección: que hay que disfrutar del deporte porque somos tan competitivos y estamos tan concentrados en dar el máximo que te olvidas de disfrutarlo", reveló el mexicano a Lawrence Barretto para el sitio oficial de Fórmula 1.

Relacionado: ATENCIÓN: Giro RADICAL al REGRESO de Checo Pérez a la F1 en 2026

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

¡Resentimiento PURO! Montoya saca de nuevo su peor opinión sobre Colapinto
Alpine

¡Resentimiento PURO! Montoya saca de nuevo su peor opinión sobre Colapinto

  • hace 39 minutos
¡Más HONESTO que nunca! Esta es la mayor lección de Checo fuera de la F1
Cadillac

¡Más HONESTO que nunca! Esta es la mayor lección de Checo fuera de la F1

  • 1 hour ago
La FEROZ crítica de Checo que molestará a más de uno en la F1
Cadillac

La FEROZ crítica de Checo que molestará a más de uno en la F1

  • 2 hours ago
Williams se ilusiona con lo MEJOR para Sainz gracias a algo especial para el GP de Las Vegas
Williams

Williams se ilusiona con lo MEJOR para Sainz gracias a algo especial para el GP de Las Vegas

  • 3 hours ago
F1 Hoy: Williams revela los resultados de Sainz; Checo señala la mejor parte de llegar a Cadillac
Formula 1

F1 Hoy: Williams revela los resultados de Sainz; Checo señala la mejor parte de llegar a Cadillac

  • Hoy 12:00
¡MERECIDA defensa! Voz autorizada en la F1 respalda a Hamilton en la guerra de Ferrari
Ferrari

¡MERECIDA defensa! Voz autorizada en la F1 respalda a Hamilton en la guerra de Ferrari

  • Hoy 07:41
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
15.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
7.500+ views

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 11 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
7.500+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
5.000+ views

Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine

  • 12 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x