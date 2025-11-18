¡Resentimiento PURO! Montoya saca de nuevo su peor opinión sobre Colapinto

La renovación de Franco Colapinto con Alpine fue una gran noticia para muchos en el mundo de la Fórmula 1, menos para Juan Pablo Montoya, que no se cansa de atacarlo.

El ex piloto de Fórmula 1 colombiano parece tener cierto resentimiento hacia Franco por todas las ocasiones que venció a su hijo en divisiones menores de automovilismo, que derivaron en ver al joven Montoya echado de la academia Red Bull.

Por tanto, cuando todo debería ser un gran apoyo entre pilotos latinoamericanos en la categoría reina, ahora Montoya ha llevado el plano personal a lo profesional, criticando de manera constante los méritos de Colapinto en la F1.

Para Juan Pablo, la única razón por la que Alpine ofreció un nuevo contrato fue por descarte, ya que no tenían a nadie más a quien dárselo.

"El problema es que, ahora mismo, no hay un sustituto adecuado para Franco Colapinto", declaró Montoya para PokerStrategy.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

