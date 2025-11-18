Williams se ilusiona con lo MEJOR para Sainz gracias a algo especial para el GP de Las Vegas

El equipo de Williams llegará a Las Vegas este fin de semana con una importante novedad para Carlos Sainz y Alexander Albon en las luces de la ciudad del pecado.

Con un diseño especial que rinde homenaje tanto a su patrocinador principal, Atlassian, como a su socio en inteligencia artificial, Rovo. Normalmente el coche es de color azul, pero en esta ocasión luce mayoritariamente en negro.

Con 111 puntos en su haber, Williams tiene prácticamente asegurada la quinta posición en el campeonato de constructores de 2025.

Además, en el Gran Premio de Brasil ni Carlos Sainz ni Alexander Albon lograron sumar puntos, mientras que el enfoque del equipo se orienta principalmente hacia la temporada 2026.

Especial livery

El equipo cierra la temporada con una sorpresa: un nuevo diseño especialmente preparado para el fin de semana en Las Vegas.

“Este impactante esquema de colores es la última muestra de nuestra colaboración con Atlassian, que nos ayuda a acelerar la transformación tecnológica y a devolver a Williams a lo más alto", explica el director James Vowles.

"No hay lugar más emblemático para estrenarlo que Las Vegas, una de las ciudades más avanzadas en términos tecnológicos a nivel mundial”, finalizó.

