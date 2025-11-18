Williams se ilusiona con lo MEJOR para Sainz gracias a algo especial para el GP de Las Vegas
Williams se ilusiona con lo MEJOR para Sainz gracias a algo especial para el GP de Las Vegas
El equipo de Williams llegará a Las Vegas este fin de semana con una importante novedad para Carlos Sainz y Alexander Albon en las luces de la ciudad del pecado.
Con un diseño especial que rinde homenaje tanto a su patrocinador principal, Atlassian, como a su socio en inteligencia artificial, Rovo. Normalmente el coche es de color azul, pero en esta ocasión luce mayoritariamente en negro.
Con 111 puntos en su haber, Williams tiene prácticamente asegurada la quinta posición en el campeonato de constructores de 2025.
Además, en el Gran Premio de Brasil ni Carlos Sainz ni Alexander Albon lograron sumar puntos, mientras que el enfoque del equipo se orienta principalmente hacia la temporada 2026.
Relacionado: ATENCIÓN: Giro RADICAL al REGRESO de Checo Pérez a la F1 en 2026
Especial livery
El equipo cierra la temporada con una sorpresa: un nuevo diseño especialmente preparado para el fin de semana en Las Vegas.
“Este impactante esquema de colores es la última muestra de nuestra colaboración con Atlassian, que nos ayuda a acelerar la transformación tecnológica y a devolver a Williams a lo más alto", explica el director James Vowles.
"No hay lugar más emblemático para estrenarlo que Las Vegas, una de las ciudades más avanzadas en términos tecnológicos a nivel mundial”, finalizó.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
¡Resentimiento PURO! Montoya saca de nuevo su peor opinión sobre Colapinto
- hace 39 minutos
¡Más HONESTO que nunca! Esta es la mayor lección de Checo fuera de la F1
- 1 hour ago
La FEROZ crítica de Checo que molestará a más de uno en la F1
- 2 hours ago
Williams se ilusiona con lo MEJOR para Sainz gracias a algo especial para el GP de Las Vegas
- 3 hours ago
F1 Hoy: Williams revela los resultados de Sainz; Checo señala la mejor parte de llegar a Cadillac
- Hoy 12:00
¡MERECIDA defensa! Voz autorizada en la F1 respalda a Hamilton en la guerra de Ferrari
- Hoy 07:41
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre