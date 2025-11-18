Atacan de nuevo a Colapinto; Montoya tiene claro lo que merece el argentino en la F1
La renovación de Franco Colapinto con Alpine no parece tener muy convencido a Juan Pablo Montoya respecto a la calidad de la alineación de pilotos.
El ex piloto de Fórmula 1 colombiano ha atacado sin cesar al argentino desde su llegada a la categoría reina, además, la situación de Alpine no parece ayudar en la parrilla.
Sin embargo, el no haber sumado puntos en la temporada, ha aumentado las oportunidades para que el colombiano saque su veneno en contra de Colapinto en esta etapa de su carrera como piloto.
Juan Pablo detalló que la debilidad de los pilotos en la alineación de la escudería francesa es muy notoria, especialmente cuando Gasly logra salir en un buen día.
"¿Alguien quiere ir a Alpine? De hecho, Colapinto ha vencido a Pierre Gasly un par de veces recientemente", declaró Montoya para PokerStrategy.
"Gasly o no se desempeña tan bien o lo hace de manera increíble, como lo hizo en Brasil. Cuando Gasly reúne todo, la diferencia en calidad es enorme", agregó.
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
