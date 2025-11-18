F1 Hoy: Newey entrega malas noticias a Alonso; Colapinto y Alpine dudan de Mercedes

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 17 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Las Vegas es uno de los eventos más destacados del calendario de la Fórmula 1, y los precios hoteleros en la ciudad del pecado durante el fin de semana reflejan todo el brillo y glamour que generan las grandes estrellas. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Las Vegas se disputa el próximo fin de semana y se perfila como un momento crucial en la reñida lucha por el campeonato. Las previsiones meteorológicas favorecen a Red Bull Racing, lo que podría darle una ventaja decisiva en este fin de semana de competición. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto estará en la siguiente temporada en la parrilla de Fórmula 1. Sin embargo, Steve Nielsen, director de Alpine, expresa sus dudas sobre si Mercedes podrá entregar el motor más potente para 2026. ::: LEER MÁS

La renovación de Franco Colapinto acercó la Fórmula 1 a Argentina, y se ha podido conocer cuál sería la mejor manera de integrarla al calendario de carreras. ::: LEER MÁS

