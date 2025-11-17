¿NUEVO giro inesperado? Lo ÚLTIMO del pronóstico del tiempo en el GP Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas se disputa el próximo fin de semana y se perfila como un momento crucial en la reñida lucha por el campeonato. Las previsiones meteorológicas favorecen a Red Bull Racing, lo que podría darle una ventaja decisiva en este fin de semana de competición.

Desde 2023, la cita en las calles de Las Vegas forma parte del calendario de Fórmula 1. El circuito urbano atraviesa el corazón de la ciudad del juego y se extiende por 6,2 km.

Dispone de dos zonas DRS: la primera comienza en la curva 4 y se extiende por la recta hacia la curva 5, mientras que la segunda abarca de la curva 13 a la 14. La carrera consta de 50 vueltas y, durante la competición, Norris ha alcanzado la vuelta rápida, registrando un 1:34.876 en 2024.

Se trata de la primera prueba de una triple cita que nos lleva hacia el final de la temporada.

Como ya es habitual en Las Vegas, las temperaturas moderadas y las sesiones en horario nocturno marcarán el fin de semana, con valores que oscilarán entre 15 y 18 grados el domingo, aunque la sensación será mucho más fresca al comenzar la carrera a las 20:00 hora local.

Estas condiciones parecen beneficiar a Red Bull, cuyos coches rinden mejor en frío, mientras que McLaren podría afrontarlas con ciertas dificultades. Existe además una pequeña posibilidad de lluvia, especialmente el viernes.

