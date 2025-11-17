¿Cuánto cuesta un hotel para el fin de semana del GP de Las Vegas?

El Gran Premio de Las Vegas es uno de los eventos más destacados del calendario de la Fórmula 1, y los precios hoteleros en la ciudad del pecado durante el fin de semana reflejan todo el brillo y glamour que generan las grandes estrellas.

Conforme se acerca la tercera edición de la nueva carrera nocturna, una encuesta realizada por Las Vegas Review Journal ha demostrado que los costes de alojamiento en Las Vegas no subirán como en los dos años anteriores. Esta información ha sorprendido a muchos, dada la magnitud y el atractivo del evento.

Analizando una muestra de 161 hoteles de Hotel.com, se determinó que el precio medio por noche, desde el miércoles 19 hasta el sábado 22 de noviembre, fue de 194,04 dólares. En el centro de la ciudad, el promedio para 15 establecimientos se ubicó en 106,67 dólares por noche.

La encuesta también reveló que 43 hoteles ofrecen tarifas inferiores a 100 dólares la noche, mientras que 16 superan los 500 dólares. Sin embargo, si optas por alojarte en uno de los hoteles más emblemáticos durante el fin de semana de la carrera, tendrás que prever un desembolso considerablemente mayor.

Alojamientos durante el GP de Las Vegas: del lujo a lo económico

Los hoteles de lujo registran los precios más elevados. Por ejemplo, locales icónicos como The Venetian cobran 751 dólares la noche, Caesars Palace se sitúa en 559 dólares y Fontainebleau en torno a 508 dólares por noche.

Las tarifas se disparan en establecimientos como Wynn Las Vegas y Encore, donde una noche cuesta 1.095 dólares, garantizando una experiencia cinco estrellas tanto en el hotel como en el casino. Además, estos sitios ofrecen paquetes especiales para quienes se alojen durante el fin de semana del GP.

Entre las ofertas, destaca un paquete para aficionados que incluye tres noches en una habitación de categoría Wynn Panoramic View King o Two Queens, acompañado de dos entradas para las gradas de la carrera, con precios a partir de 5.600 dólares.

Para quienes busquen opciones más económicas, las habitaciones en Oyo se ofrecen desde 30 dólares la noche, acumulando un total de 340 dólares por toda la estancia. Otras alternativas asequibles son Circus Circus (31 dólares), Downtown Boutique (55 dólares) y Gold Spike (58 dólares) por noche.

Finalmente, hoteles como Durango, Red Rock Resort, The California, Main Street Station y The Fremont ya han agotado sus reservas para los cuatro días del emocionante fin de semana de la Fórmula 1 en Las Vegas.

