¿Problemas para Colapinto? Alpine tiene DUDAS sobre Mercedes en 2026

Franco Colapinto estará en la siguiente temporada en la parrilla de Fórmula 1. Sin embargo, Steve Nielsen, director de Alpine, expresa sus dudas sobre si Mercedes podrá entregar el motor más potente para 2026.

A pesar del impresionante historial de Mercedes en la Fórmula 1, Nielsen considera que no hay garantías respecto al motor que emplearán a partir del próximo año.

Las modificaciones en los motores esta vez serán menos radicales que en la última gran revolución reglamentaria. Nielsen explica: “En 2014 pasamos de los motores atmosféricos a los turbomotores híbridos con MGU-K y MGU-H, lo que supuso un cambio enorme. Ahora, las variaciones no serán tan drásticas”, según Motorsport.com.

Sin embargo, desarrollar el nuevo motor para 2026 sigue siendo un reto, especialmente porque “la batería será mucho mayor, lo que supondrá un desafío considerable”.

Alpine confía en Mercedes

Desde enero Alpine ya cuenta con el coche para 2026 en el túnel de viento, y Nielsen se muestra optimista: “Creemos que estamos en buena posición, aunque al final lo que importa es cómo te comparas con el resto. La prueba real será llevar el coche a la pista y ver los tiempos.”

La transición hacia la nueva normativa no altera radicalmente el proceso de diseño. “Aunque pueden variar los sistemas de refrigeración y las conexiones, no se trata de enfrentarse a algo totalmente desconocido”, afirma Nielsen.

Nielsen también se muestra confiado en la integración de la nueva fuente de potencia en el vehículo: “Es un proceso complejo, pero se desarrolla a lo largo de un período extenso y cuenta con la participación de muchos especialistas. Físicamente, no debería haber mayores inconvenientes para incorporarlo en el coche.”

Aún queda la incertidumbre de si Renault ha logrado desarrollar un motor superior al de sus competidores. “Estamos convencidos de contar con el socio adecuado en nosotros mismos, pero si hemos fabricado el mejor motor, eso aún está por determinarse”, concluye Nielsen.

