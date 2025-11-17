¡Colapinto sería VITAL! Así es cómo el GP de Argentina entraría en el calendario de F1

La renovación de Franco Colapinto acercó la Fórmula 1 a Argentina, y se ha podido conocer cuál sería la mejor manera de integrarla al calendario de carreras.

Tener Colapinto en la F1 por más años acerca el regreso del Gran Premio de Argentina de cara al calendario de carreras de la temporada 2028. El Autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires se encuentra inmerso en una profunda serie de mejoras.

Una vez modernizado el circuito, podría mejorarse aún más en 2028 para albergar una carrera de F1, donde se espera que un desarrollado Colapinto sea el estandarte de esta carrera.

El Gran Premio de Argentina podría formar parte de un doblete con Brasil, lo que reduciría los costes de transporte.

Relacionado: URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!