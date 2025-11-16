Checo Noticias Hoy: Vence a Verstappen; Respuesta de Bottas; Traición desde Argentina

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este sábado 15 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: ¡El ARMA SECRETA de Ferrari que usó en el test con Cadillac! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¡Logra lo que NI HAMILTON O LECLERC pudieron en Ferrari! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: La RESPUESTA de Valtteri Bottas a las pruebas con Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: ¿Traición? Recibe DURAS PALABRAS desde Argentina para 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!