La RESPUESTA de Bottas a las pruebas de Checo con Cadillac

Sergio Pérez y Cadillac han recibido una respuesta de Valtteri Bottas poco después de las pruebas del mexicano con el SF-23 de Ferrari.

El corredor finlandés habló en una entrevista con MotorsportWeek sobre su preparación de cara a la próxima temporada: "Bueno, creo que todos los detalles sobre cómo opera el equipo son importantes.

"Ya que Cadillac está construyendo un equipo desde cero, así que creo que necesitarán esa guía y ayuda en algunos aspectos. Así que sí, he visto todo lo que hay que ver aquí.

"Sé cómo está estructurado el equipo, cómo funciona. Así que, por supuesto, puedo ayudar si surge algún problema. Eso por un lado. Y una gran lección que me llevo de este año es que me ha confirmado cuánto extraño las carreras.

"Porque cada fin de semana es más difícil seguirlas, y también significa que todavía tengo muchas ganas de seguir compitiendo", dijo el ex compañero de equipo de Lewis Hamilton.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

