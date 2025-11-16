close global

﻿
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

¿Traición? Checo Pérez recibe DURAS PALABRAS desde Argentina para 2026

Aloisio Hernández
Sergio Pérez recibió fuertes palabras desde Argentina para su regreso a la Fórmula 1 en la temporada 2026.

Desde FoxSports, esto es lo que piensan que pasará cuando el corredor mexicano esté de vuelta en la máxima categoría con Cadillac, la nueva escudería que entrará en la siguiente campaña.

"Cadillac empieza de cero, no como Audi, que viene trabajando con Sauber hace tres años y en campeonato, Cadillac, empieza de cero. Es más, les digo, el año que viene, se lo digo ahora por las dudas, yo creo que Cadillac arranca en última fila. Australia, marzo, 2026, los dos últimos pilotos van a ser Checo y Bottas", aseguraron.

Relacionado: Los fans NO PUEDEN CREER el mensaje de Franco Colapinto

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

