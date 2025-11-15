Los fans NO PUEDEN CREER el mensaje de Franco Colapinto
Franco Colapinto sorprendió a loa aficionados argentinos luego de expresar su opinión sobre el regreso de la Fórmula 1 a su país.
El argentino, en una charla publicada por Motorsport, dijo lo siguiente sobre la posibilidad de que haya una carrera de la máxima categoría en su casa: "No me gusta opinar mucho sobre eso.
"Vi un par de fotos de los cambios. Mucho no me gusta porque yo conozco el Gálvez antiguo y el Gálvez histórico. No me gusta mucho. Es como que parece más un circuito de motos que de fórmula.
"Tendrán sus razones, pero yo creo que mientras vuelva la Fórmula 1 a Argentina, no importa en qué pista corramos", comentó el corredor sudamericano.
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
