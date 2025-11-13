F1 Hoy: Alonso podría dejar Aston Martin; Alpine, motivado a boicotear a Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 13 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez y Cadillac podrán aprovechar una laguna de reglamento para sacar ventaja en la prueba que tendrá en Maranello con Ferrari. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha tenido fuertes problemas recientemente con Aston Martin y pudieran no tener arreglo, lo cual traería vientos de cambio en la escudería. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tiene una de las cláusulas más peculiares en su contrato, y a la vez eso podría motivar a Alpine a boicotearlo. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz se vio afectado en la carrera del Gran Premio de Brasil, al menos eso lo tiene claro James Vowles. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez ha regresado al mundo de la F1 uniéndose a Ferrari, en el marco de los preparativos de Cadillac para la temporada 2026. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!