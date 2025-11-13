Alpine recibe motivación para BOICOTEAR a Colapinto

Franco Colapinto tiene una de las cláusulas más peculiares en su contrato, y a la vez eso podría motivar a Alpine a boicotearlo.

Colapinto salió de Williams para ser firmado por Alpine desde la temporada pasada y durante este año entró rápidamente como titular en la escudería junto a Pierre Gasly.

Franco tiene una peculiaridad en su contrato con Alpine, donde cada punto sumado en la temporada 2025 le da un bono de $50,000 dólares.

Sin embargo, a pesar de que esto pudiera parecer una gran noticia para el argentino, puede ser una motivación para no darle las mejores herramientas y esperar a 2026, cuando esta cláusula ya no esté activa.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

