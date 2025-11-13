Williams JUSTIFICA la decepción de Sainz en Brasil

Carlos Sainz se vio afectado en la carrera del Gran Premio de Brasil, al menos eso lo tiene claro James Vowles.

El jefe de Williams considera que el piloto español fue severamente afectado en una carrera donde podría haber sumado puntos.

Sainz sufrió en las últimas vueltas con por las llantas desgastadas de la carrera, aunque Vowles piensa que todo habría cambiado sin el incidente:

“Lamentablemente su carrera terminó de nuevo en la curva 1 debido a un contacto que dañó el alerón delantero”

“Le ocasionó una pérdida significativa de carga aerodinámica. Luchó con valentía durante toda la carrera, pero, con los daños, no pudimos puntuar hoy”.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

