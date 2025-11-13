Checo podrá hacer 'TRAMPA' con Ferrari gracias a Cadillac

Checo Pérez y Cadillac podrán aprovechar una laguna de reglamento para sacar ventaja en la prueba que tendrá en Maranello con Ferrari.

Cadillac se incorporará a la parrilla como el undécimo equipo de la categoría reina, en algo que muchos consideran es verse condenado al final de la parrilla, pero no parece que sea el caso.

Cadillac llega con un impacto financiero potente, y además tendrá una serie importante de pruebas respaldadas por Ferrari en Maranello.

A partir de la temporada 2025, las pruebas están limitadas para pilotos titulares a mil kilómetros. Sin embargo, dado que Cadillac aún no es oficialmente un equipo de la Fórmula 1 en activo, no hay una limitación para ellos.

La intención de estos días de pruebas es que Checo utilice un SF-23, el monoplaza de Ferrari de la campaña 2023 que condujeron Carlos Sainz y Charles Leclerc, para poder simular la actividad en pista y verificar su estado físico tras casi un año fuera de las pistas.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

