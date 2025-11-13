¿Se va Alonso? Apuntan FUERTES cambios dentro de Aston Martin

Fernando Alonso ha tenido fuertes problemas recientemente con Aston Martin y pudieran no tener arreglo, lo cual traería vientos de cambio en la escudería.

Después de una carrera en Interlagos donde los resultados no acompañaron al piloto español de Aston Martin, quedando muy rezagado de las principales posiciones, o siquiera para sumar puntos.

Por si eso fuera poco, parece que las cosas para Alonso con Aston Martin no están de la mejor manera.

“Las voces en el paddock se escuchan con claridad: Aston Martin está buscando, con urgencia, un cambio. Quizá sea para 2026 o, como muy tarde, para 2027", comentó Ralf Schumacher.

"Lógicamente, están buscando dos pilotos fuertes. Uno de los candidatos es Oscar Piastri. Puedo decir con bastante seguridad que esas conversaciones ya se están produciendo. Además, Charles Leclerc, si él quiere y está disponible, es otra opción”, finalizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

