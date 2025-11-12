F1 Hoy: Colapinto defiende a Bortoleto; Sainz da las mejores noticias sobre Las Vegas
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 12 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez tendrá su primera prueba para Cadillac utilizando un monoplaza de Ferrari, pero antes de eso, ya ha señalado el ambicioso objetivo del equipo. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto se ha lanzado de nuevo al ataque contra Lance Stroll y su irresponsable forma de manejo en la pista. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz terminó muy decepcionado en Brasil, pero tiene un enorme optimismo sobre lo que viene para el Gran Premio de Las Vegas. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha señalado que los problemas de Aston Martin parecen no tener arreglo, y esto podría ir más allá del resto de carreras de la temporada. ::: LEER MÁS
Checo Pérez tiene claro que la prueba que tendrá para Cadillac utilizando un monoplaza de Ferrari, donde tiene una duda lista para probar. ::: LEER MÁS
