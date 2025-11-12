Sainz explica la razón detrás del GRAN OPTIMISMO para el GP de Las Vegas
Carlos Sainz terminó muy decepcionado en Brasil, pero tiene un enorme optimismo sobre lo que viene para el Gran Premio de Las Vegas.
Sainz terminó fuera de la zona de puntos en la carrera amazónica, mientras que por otro lado, Williams en general tuvo una terrible carrera como equipo.
Gran parte del motivo por el que Sainz no tuvo un buen rendimiento en Brasil fue por una gran constante negativa en la temporada para Williams que no ha podido superar.
Sin embargo, todo parece indicar que el circuito callejero de Las Vegas es la receta ideal para una resurrección de Williams.
"Las Vegas será exactamente lo contrario a Brasil, espero que tengamos un excelente fin de semana con el auto como lo tenemos", señaló Carlos.
¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?
El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.
Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.
Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.
"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.
"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.
