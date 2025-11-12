Checo apunta uno de los primeros RETOS que tendrá en Cadillac
Checo Pérez tiene claro que la prueba que tendrá para Cadillac utilizando un monoplaza de Ferrari, donde tiene una duda lista para probar.
Cadillac se incorporará a la parrilla como el undécimo equipo de la categoría reina, en algo que muchos consideran es verse condenado al final de la parrilla, pero no parece que sea el caso.
Cadillac llega con un impacto financiero potente, y además tendrá una serie importante de pruebas respaldadas por Ferrari en Maranello.
"Pero es genial, ¿sabes? Es una gran prueba y una gran manera de terminar el año antes de volver al coche el año que viene", explicó Checo.
"Tengo curiosidad por saber cuántas vueltas aguanta mi cuello antes de que se destroce", finalizó el mexicano.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
