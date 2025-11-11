close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

Checo Pérez Hoy: Exhibe error histórico de Red Bull; Su mayor crítico lo reconoce

Checo Pérez Hoy: Exhibe error histórico de Red Bull; Su mayor crítico lo reconoce

Nazario Assad De León
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 10 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha tenido un enorme impacto esta temporada en la Fórmula 1 para Red Bull, sí, precisamente al no correr para ellos. ::: LEER MÁS

Uno de los mayores críticos de Checo Pérez, Jacques Villevenue, ha tenido que dar un paso atrás, ya que se ha confirmado todo lo que comentaba el mexicano en Red Bull. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha tenido un impacto tan fuerte con su llegada a Cadillac en la Fórmula 1, que las reglas tendrán que ser cambiadas. ::: LEER MÁS

Cadillac ha confirmado las mejores noticias que podría recibir Checo Pérez respecto a la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

5373 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Alonso explica la falla de Aston Martin; Sainz, desilusionado de Williams
Formula 1

F1 Hoy: Alonso explica la falla de Aston Martin; Sainz, desilusionado de Williams

  • hace 42 minutos
Checo Pérez Hoy: Exhibe error histórico de Red Bull; Su mayor crítico lo reconoce
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Exhibe error histórico de Red Bull; Su mayor crítico lo reconoce

  • 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Confiesa lo mejor de su renovación; Alpine revela el motivo detrás de ella
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Confiesa lo mejor de su renovación; Alpine revela el motivo detrás de ella

  • 2 hours ago
El mayor critico de Checo POR FIN entra en razón sobre Red Bull
Formula 1

El mayor critico de Checo POR FIN entra en razón sobre Red Bull

  • 3 hours ago
El dato que muestra el HISTÓRICO ERROR que cometió Red Bull con Checo
Formula 1

El dato que muestra el HISTÓRICO ERROR que cometió Red Bull con Checo

  • Ayer 23:00
Sainz confiesa la DESILUSIÓN que le causó Williams en el GP de Brasil
Williams

Sainz confiesa la DESILUSIÓN que le causó Williams en el GP de Brasil

  • Ayer 22:00
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre
 La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
4.000+ views

La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026

  • 1 noviembre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México

  • 23 octubre
 Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
2.500+ views

Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026

  • 7 noviembre
 CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
2.500+ views

CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin

  • 22 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x