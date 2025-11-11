Checo Pérez Hoy: Exhibe error histórico de Red Bull; Su mayor crítico lo reconoce

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 10 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha tenido un enorme impacto esta temporada en la Fórmula 1 para Red Bull, sí, precisamente al no correr para ellos. ::: LEER MÁS

Uno de los mayores críticos de Checo Pérez, Jacques Villevenue, ha tenido que dar un paso atrás, ya que se ha confirmado todo lo que comentaba el mexicano en Red Bull. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha tenido un impacto tan fuerte con su llegada a Cadillac en la Fórmula 1, que las reglas tendrán que ser cambiadas. ::: LEER MÁS

Cadillac ha confirmado las mejores noticias que podría recibir Checo Pérez respecto a la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

