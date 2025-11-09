Cadillac entrega a Checo la noticia MÁS esperada para su regreso

Cadillac ha confirmado las mejores noticias que podría recibir Checo Pérez respecto a la siguiente temporada.

Después de realizar las primeras pruebas en los simuladores de la nueva escudería, los datos y resultados obtenidos han ido acorde a las sensaciones mostradas inicialmente por el mexicano.

Cadillac ha reafirmado que han concluido que sus aspiraciones para la temporada 2026 podrán estar en ser constantemente aspirantes a la Q3, peleando por puntos a la mitad de la tabla.

Esto va contrario a lo que todos esperaban de que fueran el último lugar de la parrilla, por lo que Checo podrá estar compitiendo de una manera importante.

Relacionado: ATENCIÓN: Giro RADICAL al REGRESO de Checo Pérez a la F1 en 2026

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!