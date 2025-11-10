Checo causa DRÁSTICOS cambios en la F1

Checo Pérez ha tenido un impacto tan fuerte con su llegada a Cadillac en la Fórmula 1, que las reglas tendrán que ser cambiadas.

Cadillac llega con un importante impulso a la parrilla, ya que la preparación de la nueva escudería va más allá de un equipo nuevo tradicional y eso traerá cambios a la categoría.

Una de las grandes modificaciones que la FIA plantea el siguiente año es la calificación, donde se eliminará un piloto más. Además, de acuerdo a información de The Race, habrá un aumento en el tiempo de las clasificaciones.

Pueden parecer pequeños detalles, pero son líneamientos que después de muchos años tendrán que ser modificados para dar cabida al regreso de Checo Pérez a la categoría reina del automovilismo.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

