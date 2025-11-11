Franco Colapinto Hoy: Confiesa lo mejor de su renovación; Alpine revela el motivo detrás de ella
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 10 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Alpine ha confirmado que Franco Colapinto seguirá en el equipo para la temporada 2026, completando así el dúo de pilotos. La decisión se anunció antes del fin de semana en Brasil y ya se ha explicado a fondo la elección. ::: LEER MÁS
Alpine ha confirmado su alineación de pilotos para 2026 tras meses de especulación sobre el desempeño irregular de Franco Colapinto, pero Flavio Briatore ha dado más detalles sobre su firma. ::: LEER MÁS
Alpine ha confirmado su alineación de pilotos para 2026 tras meses de especulación, y Franco Colapinto ha compartido algunas de las sensaciones que le ha dejado quitarse este peso de encima. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto tuvo de nuevo un incidente con Lance Stroll en Brasil y ha abordado el tema del descuidado piloto de Aston Martin. ::: LEER MÁS
