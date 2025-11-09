close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto

Colapinto y las CONTUNDENTES palabras sobre el consentido de Aston Martin

Colapinto y las CONTUNDENTES palabras sobre el consentido de Aston Martin

Nazario Assad De León
Colapinto

Franco Colapinto tuvo de nuevo un incidente con Lance Stroll en Brasil y ha abordado el tema del descuidado piloto de Aston Martin.

Anteriormente, Colapinto se ha quejado de la manera tan irresponsable en la que conduce Stroll, con quien ha tenido problemas en el pasado.

Ahora en la pista de Interlagos, hubo un nuevo enfrentamiento entre ellos, donde, afortunadamente para el piloto argentino, quien salió con peor parte fue el hijo de Lawrence Stroll y tras la carrera explicó el incidente.

"No sé, la verdad ni me di cuenta, le di vuelto al espejo pero bah, me tocó con el alerón y se le rompió el ala, será un error de cálculos", explicó Colapinto.

Relacionado: ¡VIDEO del FUERTE choque de Franco Colapinto en el Sprint de Brasil!

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

5252 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Hamilton vive su PEOR momento con Ferrari en el Gran Premio de Brasil
Ferrari

Hamilton vive su PEOR momento con Ferrari en el Gran Premio de Brasil

  • 3 hours ago
Norris se lleva el GP de Brasil; Heroico Antonelli; Pesadilla para Ferrari
Formula 1

Norris se lleva el GP de Brasil; Heroico Antonelli; Pesadilla para Ferrari

  • Hoy 19:36
Ferrari explica el GRAN LAMENTO sobre el GP de Brasil
Ferrari

Ferrari explica el GRAN LAMENTO sobre el GP de Brasil

  • hace 18 minutos
¿Antonelli, Piastri? Leclerc señala TODO sobre su abandono en Brasil
Ferrari

¿Antonelli, Piastri? Leclerc señala TODO sobre su abandono en Brasil

  • hace 36 minutos
Colapinto y las CONTUNDENTES palabras sobre el consentido de Aston Martin
Alpine

Colapinto y las CONTUNDENTES palabras sobre el consentido de Aston Martin

  • hace 46 minutos
Sainz exhibe la FRUSTRACIÓN de Hamilton en el GP de Brasil
Formula 1

Sainz exhibe la FRUSTRACIÓN de Hamilton en el GP de Brasil

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre
 La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
4.000+ views

La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026

  • 1 noviembre
 F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
4.000+ views

F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto

  • 21 octubre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México

  • 23 octubre
 Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
2.500+ views

Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026

  • 7 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x