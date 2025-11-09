Colapinto y las CONTUNDENTES palabras sobre el consentido de Aston Martin

Franco Colapinto tuvo de nuevo un incidente con Lance Stroll en Brasil y ha abordado el tema del descuidado piloto de Aston Martin.

Anteriormente, Colapinto se ha quejado de la manera tan irresponsable en la que conduce Stroll, con quien ha tenido problemas en el pasado.

Ahora en la pista de Interlagos, hubo un nuevo enfrentamiento entre ellos, donde, afortunadamente para el piloto argentino, quien salió con peor parte fue el hijo de Lawrence Stroll y tras la carrera explicó el incidente.

"No sé, la verdad ni me di cuenta, le di vuelto al espejo pero bah, me tocó con el alerón y se le rompió el ala, será un error de cálculos", explicó Colapinto.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

