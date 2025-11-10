F1 Hoy: Colapinto exhibe a Stroll; Alonso defiende a Aston Martin
F1 Hoy: Colapinto exhibe a Stroll; Alonso defiende a Aston Martin
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 10 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto tuvo de nuevo un incidente con Lance Stroll en Brasil y ha abordado el tema del descuidado piloto de Aston Martin. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto ha disputado de manera completa por primera vez el Gran Premio de Brasil, y la gente se volcó a respaldarlo. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha tenido un impacto tan fuerte con su llegada a Cadillac en la Fórmula 1, que las reglas tendrán que ser cambiadas. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha explicado las razones que afectaron a su resultado en la carrera, y contrario a lo pensado, Aston Martin no fue el culpable. ::: LEER MÁS
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Colapinto exhibe a Stroll; Alonso defiende a Aston Martin
- 2 hours ago
¿Nerviosos? McLaren y el MIEDO sobre Verstappen por el título
- Hoy 08:39
Antonelli explica la dosis de SUERTE que le ayudó en su podio en Brasil
- Hoy 08:32
Hamilton reconoce la HORRIBLE PESADILLA de Ferrari
- Hoy 08:20
¿RETIRO? Hamilton recibe un consejo URGENTE
- Hoy 08:12
Antonelli detalla su HEROICA defensa contra Verstappen en el GP de Brasil
- Hoy 06:59
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre