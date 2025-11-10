close global

Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Colapinto exhibe a Stroll; Alonso defiende a Aston Martin

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 10 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto tuvo de nuevo un incidente con Lance Stroll en Brasil y ha abordado el tema del descuidado piloto de Aston Martin. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha disputado de manera completa por primera vez el Gran Premio de Brasil, y la gente se volcó a respaldarlo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha tenido un impacto tan fuerte con su llegada a Cadillac en la Fórmula 1, que las reglas tendrán que ser cambiadas. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha explicado las razones que afectaron a su resultado en la carrera, y contrario a lo pensado, Aston Martin no fue el culpable. ::: LEER MÁS

