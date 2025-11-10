Alonso DEFIENDE de las injustificadas críticas a Aston Martin
Fernando Alonso ha explicado las razones que afectaron a su resultado en la carrera, y contrario a lo pensado, Aston Martin no fue el culpable.
Después de una carrera en Interlagos donde los resultados no acompañaron al piloto español de Aston Martin, quedando muy rezagado de las principales posiciones, o siquiera para sumar puntos.
Sin embargo, Alonso no le reclama eso a Aston Martin, ya que no fue por falta de ritmo lo que le impidió avanzar posiciones.
"No hemos ido a peor, es que el resto empezó muy lento", explicó Alonso en palabras posteriores a la carrera.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
