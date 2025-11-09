VIDEO: La impactante INVASIÓN de aficionados argentinos por Colapinto en el GP de Brasil

Franco Colapinto ha disputado de manera completa por primera vez el Gran Premio de Brasil, y la gente se volcó a respaldarlo.

Aunque Gabriel Bortoleto fuera el pilo local al ser brasileño, la realidad es que Colapinto fue quien se llevó de manera abrumadora la mayor cantidad de apoyo, demostrando que hay mucho por donde mantenerlo largo tiempo en la parrilla.

Alpine es el peor monoplaza con marcada diferencia, pero eso no impidió a la fanaticada argentina respaldar a Franco de la mejor manera en el paddock.

Como parte de de reciprocidad a las muestras de afecto recibidas, Colapinto salió a pasar un tiempo con los aficionados y en el siguiente video se muestra la conexión total.

Os Argentinos indo a loucura com o (muito simpático) Franco Colapinto no #BrazilGp em Interlagos pic.twitter.com/bsQ4rLVdiB — Thay (@old_thay) November 9, 2025

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

