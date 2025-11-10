close global

﻿
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

F1 Hoy: Alonso inventa en Brasil; Cadillac premia a Checo

Nazario Assad De León
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 9 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

El comité organizador del Gran Premio de Brasil ha tomado acciones inmediatas para arreglar Interlagos. ::: LEER MÁS

Cadillac ha confirmado las mejores noticias que podría recibir Checo Pérez respecto a la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Brasil entregó a Lando Norris la oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha explicado los motivos por los cuales optó por realizar cambios experimentales en sus neumáticos para la carrera en Brasil. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz no ha tenido una buena tarde en el Circuito de Interlagos en Brasil, y eso es en gran medida por culpa de Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

