F1 Hoy: Alonso inventa en Brasil; Cadillac premia a Checo
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 9 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
El comité organizador del Gran Premio de Brasil ha tomado acciones inmediatas para arreglar Interlagos. ::: LEER MÁS
Cadillac ha confirmado las mejores noticias que podría recibir Checo Pérez respecto a la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Brasil entregó a Lando Norris la oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha explicado los motivos por los cuales optó por realizar cambios experimentales en sus neumáticos para la carrera en Brasil. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz no ha tenido una buena tarde en el Circuito de Interlagos en Brasil, y eso es en gran medida por culpa de Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS
