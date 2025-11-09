El GP de Brasil realiza cambios para AYUDAR a Colapinto

El comité organizador del Gran Premio de Brasil ha tomado acciones inmediatas para arreglar Interlagos.

Después de los múltiples choques provocados por agua en la pista, se tomó la decisión de cortar con una sierra el piano donde Piastri, Hulkenberg y Colapinto tuvieron el accidente. De esta manera se pretende evitar que se acumulen charcos como el de ayer.

La parrilla de salida para el Gran Premio de Brasil 2025 ya ha sido oficialmente confirmada por la FIA. Después de un sábado intenso en el que Lando Norris se adjudicó la victoria en la carrera sprint, el piloto británico se aseguró la pole position con su McLaren, lo que le permite liderar la lucha por el campeonato.

Con una ventaja de nueve puntos sobre su compañero Oscar Piastri, Norris cuenta con un colchón de dos coches sobre el australiano. Kimi Antonelli ocupará la segunda posición en la clasificación para la carrera principal del domingo, seguido de Charles Leclerc, mientras que Piastri se posiciona cuarto y Isack Hadjar, de Racing Bulls, cierra el top cinco.

El otro protagonista del campeonato, el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen, se verá obligado a empezar desde la posición 16 tras una sesión de clasificación desastrosa para Red Bull, en la que tanto él como Yuki Tsunoda fueron eliminados en Q1.

Es la primera vez desde el Gran Premio de Japón de 2006 que Red Bull no logra enviar ninguno de sus coches a Q2, y la primera vez desde el Gran Premio de Rusia de 2021 en que Verstappen no consigue avanzar a la siguiente ronda. Aquí tienes la parrilla de salida para el Gran Premio de Brasil del domingo, confirmada oficialmente por la FIA.

Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2025 de F1

Posición Piloto Equipo 1 Lando Norris McLaren 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Oscar Piastri McLaren 5 Isack Hadjar Racing Bulls 6 George Russell Mercedes 7 Liam Lawson Racing Bulls 8 Oliver Bearman Haas 9 Pierre Gasly Alpine 10 Nico Hulkenberg Sauber 11 Fernando Alonso Aston Martin 12 Alex Albon Williams 13 Lewis Hamilton Ferrari 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Carlos Sainz Williams 16 Franco Colapinto Alpine 17 Yuki Tsunoda Red Bull 18 Gabriel Bortoleto Sauber PIT LANE* Max Verstappen Red Bull PIT LANE* Esteban Ocon Haas

* = Max Verstappen y Esteban Ocon comenzarán el Gran Premio de Brasil desde el pit lane tras realizarse cambios en sus coches bajo condiciones de parc fermé.

