﻿
Colapinto at Alpine

El GP de Brasil realiza cambios para AYUDAR a Colapinto

Nazario Assad De León
Colapinto at Alpine

El comité organizador del Gran Premio de Brasil ha tomado acciones inmediatas para arreglar Interlagos.

Después de los múltiples choques provocados por agua en la pista, se tomó la decisión de cortar con una sierra el piano donde Piastri, Hulkenberg y Colapinto tuvieron el accidente. De esta manera se pretende evitar que se acumulen charcos como el de ayer.

La parrilla de salida para el Gran Premio de Brasil 2025 ya ha sido oficialmente confirmada por la FIA. Después de un sábado intenso en el que Lando Norris se adjudicó la victoria en la carrera sprint, el piloto británico se aseguró la pole position con su McLaren, lo que le permite liderar la lucha por el campeonato.

Con una ventaja de nueve puntos sobre su compañero Oscar Piastri, Norris cuenta con un colchón de dos coches sobre el australiano. Kimi Antonelli ocupará la segunda posición en la clasificación para la carrera principal del domingo, seguido de Charles Leclerc, mientras que Piastri se posiciona cuarto y Isack Hadjar, de Racing Bulls, cierra el top cinco.

El otro protagonista del campeonato, el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen, se verá obligado a empezar desde la posición 16 tras una sesión de clasificación desastrosa para Red Bull, en la que tanto él como Yuki Tsunoda fueron eliminados en Q1.

Es la primera vez desde el Gran Premio de Japón de 2006 que Red Bull no logra enviar ninguno de sus coches a Q2, y la primera vez desde el Gran Premio de Rusia de 2021 en que Verstappen no consigue avanzar a la siguiente ronda. Aquí tienes la parrilla de salida para el Gran Premio de Brasil del domingo, confirmada oficialmente por la FIA.

Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2025 de F1

Posición Piloto Equipo
1Lando NorrisMcLaren
2Kimi AntonelliMercedes
3Charles LeclercFerrari
4Oscar PiastriMcLaren
5Isack HadjarRacing Bulls
6George RussellMercedes
7Liam LawsonRacing Bulls
8Oliver BearmanHaas
9Pierre GaslyAlpine
10Nico HulkenbergSauber
11Fernando AlonsoAston Martin
12Alex AlbonWilliams
13Lewis HamiltonFerrari
14Lance StrollAston Martin
15Carlos SainzWilliams
16Franco ColapintoAlpine
17Yuki TsunodaRed Bull
18Gabriel BortoletoSauber
PIT LANE*Max VerstappenRed Bull
PIT LANE*Esteban OconHaas

* = Max Verstappen y Esteban Ocon comenzarán el Gran Premio de Brasil desde el pit lane tras realizarse cambios en sus coches bajo condiciones de parc fermé.

Clasificación F1

