El GP de Brasil realiza cambios para AYUDAR a Colapinto
El GP de Brasil realiza cambios para AYUDAR a Colapinto
El comité organizador del Gran Premio de Brasil ha tomado acciones inmediatas para arreglar Interlagos.
Después de los múltiples choques provocados por agua en la pista, se tomó la decisión de cortar con una sierra el piano donde Piastri, Hulkenberg y Colapinto tuvieron el accidente. De esta manera se pretende evitar que se acumulen charcos como el de ayer.
La parrilla de salida para el Gran Premio de Brasil 2025 ya ha sido oficialmente confirmada por la FIA. Después de un sábado intenso en el que Lando Norris se adjudicó la victoria en la carrera sprint, el piloto británico se aseguró la pole position con su McLaren, lo que le permite liderar la lucha por el campeonato.
Con una ventaja de nueve puntos sobre su compañero Oscar Piastri, Norris cuenta con un colchón de dos coches sobre el australiano. Kimi Antonelli ocupará la segunda posición en la clasificación para la carrera principal del domingo, seguido de Charles Leclerc, mientras que Piastri se posiciona cuarto y Isack Hadjar, de Racing Bulls, cierra el top cinco.
El otro protagonista del campeonato, el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen, se verá obligado a empezar desde la posición 16 tras una sesión de clasificación desastrosa para Red Bull, en la que tanto él como Yuki Tsunoda fueron eliminados en Q1.
Es la primera vez desde el Gran Premio de Japón de 2006 que Red Bull no logra enviar ninguno de sus coches a Q2, y la primera vez desde el Gran Premio de Rusia de 2021 en que Verstappen no consigue avanzar a la siguiente ronda. Aquí tienes la parrilla de salida para el Gran Premio de Brasil del domingo, confirmada oficialmente por la FIA.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
Parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2025 de F1
|Posición
|Piloto
|Equipo
|1
|Lando Norris
|McLaren
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|4
|Oscar Piastri
|McLaren
|5
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|6
|George Russell
|Mercedes
|7
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|8
|Oliver Bearman
|Haas
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|10
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|11
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|12
|Alex Albon
|Williams
|13
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|14
|Lance Stroll
|Aston Martin
|15
|Carlos Sainz
|Williams
|16
|Franco Colapinto
|Alpine
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|18
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|PIT LANE*
|Max Verstappen
|Red Bull
|PIT LANE*
|Esteban Ocon
|Haas
* = Max Verstappen y Esteban Ocon comenzarán el Gran Premio de Brasil desde el pit lane tras realizarse cambios en sus coches bajo condiciones de parc fermé.
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Hamilton vive su PEOR momento con Ferrari en el Gran Premio de Brasil
- hace 23 minutos
Norris se lleva el GP de Brasil; Heroico Antonelli; Pesadilla para Ferrari
- hace 58 minutos
Hamilton es CASTIGADO la FIA en un terrible GP de Brasil
- hace 15 minutos
Cadillac entrega a Checo la noticia MÁS esperada para su regreso
- 1 hour ago
El GP de Brasil realiza cambios para AYUDAR a Colapinto
- 2 hours ago
Antonelli revela su mayor FRUSTRACIÓN en el GP de Brasil
- 3 hours ago
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre