Sainz exhibe la FRUSTRACIÓN de Hamilton en el GP de Brasil

Carlos Sainz no ha tenido una buena tarde en el Circuito de Interlagos en Brasil, y eso es en gran medida por culpa de Lewis Hamilton.

Sainz terminó fuera de la zona de puntos en la carrera amazónica, mientras que por otro lado, el piloto de Ferrari tuvo que abandonar la carrera.

Gran parte del motivo detrás del abandono de Hamilton fueron los constantes toques que tuvo con otros monoplazas, entre los cuales estuvo uno con el español, que posterior a la carrera explicó de mejor manera.

"Yo iba por dentro creo que Hamilton me ha intentado pasar por fuera me fue cerrando y cerrando y se quedó sin opciones", explicó Sainz.

Relacionado: Antonelli ASUSTA a Norris por la POLE en Brasil; DESASTRE de Alonso y Sainz

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!