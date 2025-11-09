Norris se lleva el GP de Brasil; Heroico Antonelli; Pesadilla para Ferrari
Norris se lleva el GP de Brasil; Heroico Antonelli; Pesadilla para Ferrari
El Gran Premio de Brasil entregó a Lando Norris la oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada.
Norris se llevó el primer lugar en la carrera en Interlagos, donde el podio junto a él lo completaron Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen.
El inicio fue caotico en su totalidad, cuando desde la primera vuelta llegó el primer Safety Car tras choque de Gabriel Bortoleto que completó un fin de semana de total verguenza para Gabriel Bortoleto.
Por si eso fuera poco, a la salida del Safety Car en la vuelta 5, de nuevo hubo caos con un toque múltiple entre Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri, que provocó el retiro del piloto de Ferrari en la vuelta 6.
Por si eso fuera poco, la pesadilla para Ferrari se consumó en la vuelta 39 cuando Lewis Hamilton debió abandonar también la carrera.
Dentro del rendimiento de los hispanos, Fernando Alonso tuvo una de esas carreras de pesadilla, ya que tuvo que abandonar la carrera en la vuelta número 36 por problemas en su monoplaza.
Franco Colapinto demostró de nuevo que está teniendo un cierre de temporada igual o mejor al de Pierre Gasly, aunque no ha logrado sumar puntos.
Carlos Sainz, por su parte, tuvo una carrera bastante discreta junto a Alex Albon, pero quedaron ambos fuera de la zona de puntos con Williams, pero con el español rindiendo mucho mejor que su compañero.
Del lado de Mercedes, fueron los grandes ganadores de la carrera como equipo, ya que ambos pilotos sumaron de manera importante, con podio de Antonelli y cuarto lugar de Russell.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Gran Premio de Brasil en 2025?
- 1. Lando Norris
- 2. Andrea Kimi Antonelli
- 3. Max Verstappen
- 4. George Russell
- 5. Óscar Piastri
- 6. Oliver Bearman
- 7. Liam Lawson
- 8. Isack Hadjar
- 9. Nico Hülkenberg
- 10. Pierre Gasly
- 11. Alexander Albon
- 12. Esteban Ocon
- 13. Carlos Sainz
- 14. Fernando Alonso
- 15. Franco Colapinto
- 16. Lance Stroll
- 17. Yuki Tsunoda
- 18. Lewis Hamilton
- 19. Charles Leclerc
- 20. Gabriel Bortoleto
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Hamilton vive su PEOR momento con Ferrari en el Gran Premio de Brasil
- hace 24 minutos
Norris se lleva el GP de Brasil; Heroico Antonelli; Pesadilla para Ferrari
- hace 59 minutos
Hamilton es CASTIGADO la FIA en un terrible GP de Brasil
- hace 15 minutos
Cadillac entrega a Checo la noticia MÁS esperada para su regreso
- 1 hour ago
El GP de Brasil realiza cambios para AYUDAR a Colapinto
- 2 hours ago
Antonelli revela su mayor FRUSTRACIÓN en el GP de Brasil
- 3 hours ago
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre