Norris se lleva el GP de Brasil; Heroico Antonelli; Pesadilla para Ferrari

El Gran Premio de Brasil entregó a Lando Norris la oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada.

Norris se llevó el primer lugar en la carrera en Interlagos, donde el podio junto a él lo completaron Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen.

El inicio fue caotico en su totalidad, cuando desde la primera vuelta llegó el primer Safety Car tras choque de Gabriel Bortoleto que completó un fin de semana de total verguenza para Gabriel Bortoleto.

Por si eso fuera poco, a la salida del Safety Car en la vuelta 5, de nuevo hubo caos con un toque múltiple entre Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri, que provocó el retiro del piloto de Ferrari en la vuelta 6.

Por si eso fuera poco, la pesadilla para Ferrari se consumó en la vuelta 39 cuando Lewis Hamilton debió abandonar también la carrera.

Dentro del rendimiento de los hispanos, Fernando Alonso tuvo una de esas carreras de pesadilla, ya que tuvo que abandonar la carrera en la vuelta número 36 por problemas en su monoplaza.

Franco Colapinto demostró de nuevo que está teniendo un cierre de temporada igual o mejor al de Pierre Gasly, aunque no ha logrado sumar puntos.

Carlos Sainz, por su parte, tuvo una carrera bastante discreta junto a Alex Albon, pero quedaron ambos fuera de la zona de puntos con Williams, pero con el español rindiendo mucho mejor que su compañero.

Del lado de Mercedes, fueron los grandes ganadores de la carrera como equipo, ya que ambos pilotos sumaron de manera importante, con podio de Antonelli y cuarto lugar de Russell.

¿Como terminó el Gran Premio de Brasil en 2025?

1. Lando Norris

2. Andrea Kimi Antonelli

3. Max Verstappen

4. George Russell

5. Óscar Piastri

6. Oliver Bearman

7. Liam Lawson

8. Isack Hadjar

9. Nico Hülkenberg

10. Pierre Gasly

11. Alexander Albon

12. Esteban Ocon

13. Carlos Sainz

14. Fernando Alonso

15. Franco Colapinto

16. Lance Stroll

17. Yuki Tsunoda

18. Lewis Hamilton

19. Charles Leclerc

20. Gabriel Bortoleto

