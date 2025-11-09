F1 Noticias Hoy: Resultado Sprint y Qualy; Parrilla y Horarios para el GP de Brasil

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 08 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

GP de Brasil Resultados Hoy: Norris aprovecha el DESASTRE de Piastri y Colapinto; Alonso, P6 en el Sprint Race. ::: LEER MÁS

GP de Brasil resultados hoy: Antonelli ASUSTA a Norris por la POLE en Brasil; DESASTRE de Alonso y Sainz. ::: LEER MÁS

GP de Brasil Hoy: Parrilla de salida para la carrera, con castigos incluidos. ::: LEER MÁS

GP de Brasil F1 2025: Horarios y canales de televisión para la carrera. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!