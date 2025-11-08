Parrilla de salida para el GP de Brasil, con castigos incluidos
Lando Norris continuó dominando el fin de semana en el Gran Premio de Brasil el sábado, sumando otra victoria en la clasificación tras haber triunfado en la carrera sprint y aquí te decimos las posiciones en la parrilla para la carrera.
El piloto de McLaren vio reducida la competencia, ya que solo contaba con un rival. Max Verstappen terminó en la decimosexta posición, ubicándose en la octava fila de la parrilla. Oscar Piastri, que sufrió un accidente en la carrera sprint, logró encajar en la cuarta posición tras el empujón final de Kimi Antonelli, lo que permitió al novato de Mercedes asegurar su lugar en la primera fila para la carrera del domingo. Por su parte, Verstappen fue eliminado en Q1 por primera vez desde Sochi en 2021 y, como consecuencia, partirá desde la posición 16, un duro golpe para sus aspiraciones al título en 2025. El compañero de equipo, Yuki Tsunoda, también se quedó fuera en las primeras rondas y clasificó en el puesto 19; se trata del primer doble fracaso en Q1 para Red Bull desde el GP de Japón de 2006.
La jornada trajo más sorpresas: el siete veces campeón Lewis Hamilton solo consiguió el puesto 13, mientras que su compañero de equipo, Charles Leclerc, se impuso de nuevo al registrar el tercer mejor tiempo en Q3. Después de sufrir un grave accidente doble en la carrera sprint, Sauber estuvo trabajando en el coche de Gabriel Bortoleto durante Q1. Sin embargo, no lograron ponerlo en pista a tiempo y, aunque el piloto brasileño no salió a la clasificación, es muy probable que pueda arrancar en la carrera del domingo.
GP de Brasil: Parrilla de salida
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Kimi Antonelli
|3
|Charles Leclerc
|4
|Oscar Piastri
|5
|Isack Hadjar
|6
|George Russell
|7
|Liam Lawson
|8
|Oliver Bearman
|9
|Pierre Gasly
|10
|Nico Hulkenberg
|11
|Fernando Alonso
|12
|Alexander Albon
|13
|Lewis Hamilton
|14
|Lance Stroll
|15
|Carlos Sainz
|16
|Max Verstappen
|17
|Esteban Ocon
|18
|Franco Colapinto
|19
|Yuki Tsunoda
|20
|Gabriel Bortoleto
Relacionado: Horarios y canales de televisión para el GP de Brasil
¿Cómo quedó el MUNDIAL de F1 tras el Sprint del GP de Brasil?
Lando Norris ha ampliado su ventaja en el Campeonato de Pilotos de la temporada 2025 de la Fórmula 1 luego de la carrera de velocidad del Gran Premio de Brasil.
El corredor británico se llevó la victoria en el Sprint en Interlagos, mientras que su rival en el Mundial, Oscar Piastri, sufrió un incidente en las primeras vueltas que lo obligó a abandonar la sesión. Por lo tanto, el australiano no sumó puntos y se complica su sueño del título.
Mientras tanto, el otro candidato, Max Verstappen, tampoco sumó un gran número de puntos. De hecho, el neerlandés quedó preocupado por el pobre rendimiento de su auto de cara a la clasificación y la carrera del domingo. Los corredores que sumaron puntos en la carrera de velocidad fueron: Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc, Alonso, Hamilton y Gasly.
- 1. Lando Norris 365 puntos
- 2. Óscar Piastri 356 puntos
- 3. Max Verstappen 326 puntos
- 4. George Russell 264 puntos
- 5. Charles Leclerc 214 puntos
- 6. Lewis Hamilton 148 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 104 puntos
- 8. Alexander Albon 73 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 41 puntos
- 10. Fernando Alonso 40 puntos
- 11. Isack Hadjar 39 puntos
- 12. Carlos Sainz 38 puntos
- 13. Oliver Bearman 32 puntos
- 14. Lance Stroll 32 puntos
- 15. Liam Lawson 30 puntos
- 16. Esteban Ocon 30 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 28 puntos
- 18. Pierre Gasly 21 puntos
- 19. Gabriel Bortoleto 19 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
