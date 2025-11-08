Horarios y canales de televisión para el GP de Brasil

Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del domingo en el Gran Premio de Brasil del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1. El circuito de Interlagos recibirá este 9 de noviembre la 21º carrera del calendario.

Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado en el viernes. Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar un milagro con un buen resultado para Williams. Finalmente, Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine tras ser renovado para 2026.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Brasil: Domingo 09 de noviembre

Carrera

España: 19:00 hrs. / DAZN

19:00 hrs. / DAZN Argentina: 14:00 hrs. / Star +

14:00 hrs. / Star + Colombia: 12:00 hrs. / Star +

12:00 hrs. / Star + México: 11:00 hrs. / Fox Sports

11:00 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 10:00 hrs. / ESPN

¿Qué pasó en el Sprint del GP de Brasil?

Lando Norris ganó el Sprint Race del Gran Premio de Brasil, luego de aprovechar el choque de Oscar Piastri y extender su ventaja en el Campeonato de Pilotos.

La carrera de velocidad comenzó sin muchos movimientos, con Verstappen ganando posiciones para ponerse P5. En la vuelta 6, Franco Colapinto perdió el control de su auto y, con condiciones de lluvia, se pegó con el muro tras no poder tomar la curva. Junto a Franco, también se pegaron Nico Hulkenberg y Oscar Piastri, con el McLaren también quedando fuera. Ante estos incidentes, los comisarios de carrera determinaron sacar una bandera roja.

En la reanudación, ya no tuvimos grandes cambios y las últimas vueltas de la carrera tuvimos dos duelos clave. La persecución de Kimi Antonelli a Norris por la victoria y, Fernando Alonso defendiéndose de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por la P5.

Al final, el Mercedes no pudo rebasar al McLaren y solamente Leclerc fue capaz de superar al bicampeón del mundo. Hamilton no pudo hacer el rebase debido a que Gabriel Bortoleto se pegó en la última vuelta y provocó la salida de una bandera amarilla.

