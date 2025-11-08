close global

Composite image of a smiling Hamilton in Ferrari kit and a happy Verstappen in Red Bull gear in front of a Brazilian flag-themed paddock background

F1 Noticias Hoy: Resultado FP1 y Sprint Qualy de Brasil; Horario y parrilla para el sábado

F1 Noticias Hoy: Resultado FP1 y Sprint Qualy de Brasil; Horario y parrilla para el sábado

Aloisio Hernández

Aloisio Hernández
Composite image of a smiling Hamilton in Ferrari kit and a happy Verstappen in Red Bull gear in front of a Brazilian flag-themed paddock background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 7 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

F1 Resultados Hoy: Colapinto, por DELANTE de Verstappen; Alonso, P4 en FP1 del GP de Brasil. ::: LEER MÁS

F1 Resultados Hoy: Fernando Alonso BRILLA con P5; Antonelli, la SORPRESA de la Sprint Qualy del GP de Brasil. ::: LEER MÁS

GP de Brasil F1 Hoy: Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint. ::: LEER MÁS

GP de Brasil 2025: Parrilla de salida para el Sprint Race, con castigos. ::: LEER MÁS

