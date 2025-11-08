F1 Noticias Hoy: Resultado FP1 y Sprint Qualy de Brasil; Horario y parrilla para el sábado
F1 Noticias Hoy: Resultado FP1 y Sprint Qualy de Brasil; Horario y parrilla para el sábado
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 7 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
F1 Resultados Hoy: Colapinto, por DELANTE de Verstappen; Alonso, P4 en FP1 del GP de Brasil. ::: LEER MÁS
F1 Resultados Hoy: Fernando Alonso BRILLA con P5; Antonelli, la SORPRESA de la Sprint Qualy del GP de Brasil. ::: LEER MÁS
GP de Brasil F1 Hoy: Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint. ::: LEER MÁS
GP de Brasil 2025: Parrilla de salida para el Sprint Race, con castigos. ::: LEER MÁS
ÚLTIMA HORA: FIA anuncia CASTIGO a Lewis Hamilton para Brasil
- 3 hours ago
- hace 23 minutos
ATENCIÓN: Giro RADICAL al REGRESO de Checo Pérez a la F1 en 2026
- 1 hour ago
Fernando Alonso BRILLA con P5; Antonelli, la SORPRESA de la Sprint Qualy del GP de Brasil
- Ayer 20:20
Parrilla de salida para el Sprint Race del GP de Brasil
- Ayer 22:30
Charles Leclerc y su DURO mensaje contra Ferrari: "Vamos lentos"
- Ayer 22:08
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- ayer 12:00