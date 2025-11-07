Parrilla de salida para el Sprint Race del GP de Brasil

Lando Norris ha marcado un hito en la lucha por el campeonato de F1 por segundo fin de semana consecutivo. Max Verstappen describió su Red Bull como “completamente averiada”, ya que solo pudo colocarse en la tercera fila, mientras que Norris, líder en la clasificación, amplió la distancia con sus principales rivales.

El triunfo obtenido por Norris el viernes supone su primera pole en sprint desde Qatar 2024 y la primera del Británico en el formato de 100 km esta temporada. El novato Kimi Antonelli sorprendió al registrar el segundo mejor tiempo con su Mercedes, separando a Norris de su compañero y también pretendiente al título, Oscar Piastri.

El compañero de equipo de Antonelli, George Russell, se alineará junto al piloto australiano en la segunda fila del sprint del sábado, tras haber clasificado cuarto. Además, el bicampeón Fernando Alonso completó el top cinco, tras impresionar en las sesiones SQ1 y SQ2.

A pocos segundos del final de la SQ2 se agitaron dos banderas amarillas cuando Charles Leclerc perdió el control de su SF-25, lo que provocó que su compañero, el siete veces campeón Lewis Hamilton, no cruzara la meta a tiempo. Como consecuencia, Hamilton comenzará el sprint del sábado desde la posición 11 y será investigado por la FIA por una posible infracción de la bandera amarilla.

Interlagos ha acogido una carrera sprint cada año desde la introducción del formato en 2021, aunque ningún piloto ha logrado repetir victoria en este formato. En los últimos cuatro años, Valtteri Bottas, George Russell, Max Verstappen y Lando Norris se han llevado una carrera de 100 km en São Paulo. La pole le brindará a quien la consiga una ventaja decisiva de cara a la carrera de 24 vueltas del sábado.

Parrilla de salida del Sprint: Gran Premio de Brasil 2025

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Kimi Antonelli 3 Oscar Piastri 4 George Russell 5 Fernando Alonso 6 Max Verstappen 7 Lance Stroll 8 Charles Leclerc 9 Isack Hadjar 10 Nico Hulkenberg 11 Lewis Hamilton 12 Alexander Albon 13 Pierre Gasly 14 Gabriel Bortoleto 15 Oliver Bearman 16 Franco Colapinto 17 Liam Lawson 18 Yuki Tsunoda 19 Esteban Ocon 20 Carlos Sainz

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Brasil?

Franco Colapinto quedó por delante de Max Verstappen en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Brasil, con Fernando Alonso quedando en cuarto lugar.

El corredor argentino, renovado para 2026, aprovechó los problemas de Red Bull Racing y quedó en 16°, por delante del actual campeón del mundo, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Lando Norris se quedó con la mejor vuelta en Interlagos con un tiempo de 1:09.975, superando por 0.023 a Oscar Piastri. Detrás quedaron Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto. En el resto del Top 10 quedaron: George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar y Kimi Antonelli.

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Nico Hulkenberg 4 Fernando Alonso 5 Gabriel Bortoleto 6 George Russell 7 Pierre Gasly 8 Carlos Sainz 9 Isack Hadjar 10 Kimi Antonelli 11 Liam Lawson 12 Alexander Albon 13 Esteban Ocon 14 Oliver Bearman 15 Lance Stroll 16 Franco Colapinto 17 Max Verstappen 18 Charles Leclerc 19 Lewis Hamilton 20 Yuki Tsunoda

