Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del sábado en el Gran Premio de Brasil del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1. El circuito de Interlagos recibirá este 8 de noviembre la Sprint Race y la Clasificación para la 21º carrera del calendario.

Fernando Alonso espera continuar con el ilusionante rendimiento mostrado en el viernes. Por otro lado, Carlos Sainz buscará encontrar un milagro con un buen resultado para Williams. Finalmente, Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y salir del fondo con su Alpine tras ser renovado para 2026.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al sábado respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Brasil: Sábado 08 de noviembre

Sprint

España: 16:00 hrs. / DAZN

16:00 hrs. / DAZN Argentina: 11:00 hrs. / Star +

11:00 hrs. / Star + Colombia: 09:00 hrs. / Star +

09:00 hrs. / Star + México: 08:00 hrs. / Fox Sports

08:00 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 07:00 hrs. / ESPN

Qualy

España: 20:00 hrs. / DAZN

20:00 hrs. / DAZN Argentina: 15:00 hrs. / Star +

15:00 hrs. / Star + Colombia: 13:00 hrs. / Star +

13:00 hrs. / Star + México: 12:00 hrs. / Fox Sports

12:00 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 11:00 hrs. / ESPN

¿Qué pasó en la FP1 del GP de Brasil?

Franco Colapinto quedó por delante de Max Verstappen en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Brasil, con Fernando Alonso quedando en cuarto lugar.

El corredor argentino, renovado para 2026, aprovechó los problemas de Red Bull Racing y quedó en 16°, por delante del actual campeón del mundo, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Lando Norris se quedó con la mejor vuelta en Interlagos con un tiempo de 1:09.975, superando por 0.023 a Oscar Piastri. Detrás quedaron Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto. En el resto del Top 10 quedaron: George Russell, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar y Kimi Antonelli.

