F1 Hoy: Alonso aumenta la tensión con F1TV; Colapinto señala la tristeza de Alpine

F1 Hoy: Alonso aumenta la tensión con F1TV; Colapinto señala la tristeza de Alpine

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 6 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 7 de noviembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en la Brasil. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto se ha expresado sobre lo que ha sido la temporada de Alpine este año y lo que sucederá el fin de semana en Brasil. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha encontrado la solución perfecta al reto que ha representado hacer valiosas las carreras Sprint en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha recibido una dura respuesta de parte de la Fórmula 1 respecto a las transmisiones de lo que se dice en los radios en carrera. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha emitido su veredicto sobre la lucha por el campeonato protagonizada por su excompañero de Red Bull frente a dos pilotos de McLaren. ::: LEER MÁS

